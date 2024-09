Real Madrid : Vinicius Jr bientôt transféré ?

Arnaud De Kanel

Cet été, malgré une offre pharaonique venue d’Arabie saoudite, Vinicius Jr a résisté aux sirènes du Golfe, laissant filer la tentative d’un transfert retentissant. Pourtant, un nouveau rebondissement se profile à l’horizon : le grand favori du prochain Ballon d’Or pourrait finalement faire ses valises bien plus tôt que prévu, laissant planer le doute sur son avenir madrilène.

Depuis le coup d'envoi de cette nouvelle saison, le Real Madrid fait confiance à une attaque redoutable avec Rodrygo, Kylian Mbappé et Vinicius Jr en tête de file. Malgré tout, le Brésilien fait face à une vague de critiques, tant au pays qu'en club. Vinicius, déjà pointé du doigt pour ses prestations en demi-teinte avec la Seleção, voit désormais les doutes s'installer aussi à Madrid. Son irrégularité et son manque d'impact commencent à irriter une partie du public madrilène, qui attend beaucoup plus de son jeune talent, relançant l'hypothèse d'un transfert.

Le Real embarrassé par Vinicius Jr

Vinicius Jr n'a pas mâché ses mots récemment, exprimant clairement son souhait de voir l'Espagne perdre l'organisation de la Coupe du monde 2030 si les chants racistes continuaient de résonner dans les stades de Liga. Une déclaration forte qui aurait quelque peu embarrassé le Real Madrid selon Relevo. Si le club soutient son attaquant brésilien dans sa lutte contre le racisme, il nourrit également l'ambition de voir la finale du Mondial se disputer dans son flambant neuf Santiago Bernabéu. Un dilemme qui pourrait, selon certains observateurs, marquer le début de tensions grandissantes entre Vinicius et les dirigeants madrilènes, et peut-être ouvrir la voie à un possible départ de la pépite brésilienne ?

Ce n'est pas terminé entre Vinicius Jr et l'Arabie saoudite

Selon les informations de Relevo, l’avenir de Vinicius Jr pourrait prendre une direction inattendue. L’attaquant vedette du Real Madrid, souvent associé à un long avenir au sein de la Casa Blanca, aurait laissé entrevoir la possibilité d’un départ vers l’Arabie saoudite à plus long terme. Le joueur brésilien, bien que concentré sur ses objectifs actuels, aurait demandé aux responsables saoudiens de patienter. Il ne fermerait donc pas la porte à une future aventure dans le Golfe, avec un rôle clé en tant qu’ambassadeur de la Coupe du Monde 2034, un projet qui pourrait bien le séduire.