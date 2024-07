Real Madrid : Mbappé annonce la date de son premier match ?

Jean de Teyssière

La capitale espagnole, Madrid, aura vécu deux jours intenses. Lundi, le retour des héros espagnols, champions d’Europe suite à leur victoire face à l’Angleterre (2-1). Ce mardi, la présentation officielle de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu, devant 80.000 personnes. S’en est suivie la conférence de presse du nouveau numéro 9 madrilène, qui espère jouer son premier match lors de la Supercoupe d’Europe, le 14 août prochain.

Ça y est, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid ! Ce mardi, l’attaquant international français a passé sa visite médicale avant de signer son contrat. Puis il est arrivé sur la pelouse du Santiago Bernabeu, vêtu du célèbre maillot blanc. Les supporters n’attendent désormais plus qu’une chose : le voir jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Le nez de Mbappé, premier gros dossier madrilène

Lors du premier match de l’Euro 2024 face à l’Autriche avec l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est cassé le nez suite à un choc avec Kevin Danso. Le capitaine des Bleus a poursuivi la compétition sans se faire opérer et la question des soins lui a logiquement été posée en conférence de presse ce mardi : « Je suis en contact avec le staff médical, je reste à l'écoute de ce qu'on me recommande et je reprendrai le jeu quand ce sera possible. J'ai envie de pouvoir apporter un maximum de choses à l'équipe dès que possible. »

«J’espère que je vais jouer le match de Supercoupe»

Kylian Mbappé est certainement autant pressé que ses nouveaux supporters de jouer ses premières minutes sous les couleurs du Real Madrid. Une fois le point fait sur sa blessure, une décision sera prise et Kylian Mbappé se fixe déjà une date pour jouer son premier match : « On parlait ce matin avec l'équipe médicale du club. On va voir ce qu'on va faire. J'espère que je vais jouer le match de Supercoupe, c'est au coach de décider. Je vais me mettre au travail pour jouer le premier match. »