Real Madrid : Une date est fixée pour le retour de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. Demi-finaliste de l'Euro 2024, le numéro 9 merengue a été présenté ce mardi midi par son club. Toutefois, Kylian Mbappé ne va pas débuter les entrainements avec le Real Madrid dans l'immédiat. En effet, il rejoindra le groupe de Carlo Ancelotti après le 6 aout.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. D'ailleurs, le club merengue a présenté sa nouvelle star ce mardi midi. Toutefois, Kylian Mbappé va devoir faire preuve de patience avant d'évoluer avec ses coéquipiers de la Maison-Blanche.

PSG - Xavi Simons : Un club étranger prépare une masterclass ! https://t.co/8SWEFQYU6p pic.twitter.com/71mxsBIc9x — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

Mbappé va rejoindre ses coéquipiers après le 6 aout

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé est revenu en France le 10 juillet, et ce, après la demi-finale de l'Euro 2024 perdue contre l'Espagne. Après sa présentation au Real Madrid ce mardi midi, le capitaine des Bleus s'envolera vers les Etats-Unis pour profiter de dix jours de vacances. Toutefois, il ne retrouvera pas le groupe de Carlo Ancelotti pour la tournée de pré-saison. Le Real Madrid affrontant l'AC Milan le 31 juillet à Chicago, puis le FC Barcelone le 3 août à East Rutherford dans le New Jersey, et enfin Chelsea le 6 août à Charlotte. En effet, Kylian Mbappé suivra un programme individualisé, avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers après la rencontre face aux Blues, à l'instar des autres internationaux merengue ayant joué les derniers matchs de l'Euro 2024.

Mbappé va faire ses débuts avec le Real le 14 aout ?

D'après L'Equipe, Carlo Ancelotti aurait échangé avec Kylian Mbappé, lui ayant fait comprendre qu'il ne voulait pas précipiter son intégration après une saison aussi longue physiquement et émotionnellement. L'idée du coach du Real Madrid serait que son numéro 9 soit prêt pour le premier match officiel, à savoir la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, prévue le 14 aout à Varsovie.