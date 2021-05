Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de l'entourage de Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 mai 2021 à 11h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo intéressé un grand nombre de clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Ça pourrait bien être l’un des gros dossiers de ce mercato estival. Agacé par les différents échecs de la Juventus en Ligue des Champions ces dernières années, Cristiano Ronaldo aurait des envies de départ. A 36 ans, il aurait l’intention de remporter une dernière fois la Ligue des Champions et chercherait donc un club capable de lui offrir cette occasion. Quoi de mieux que le Paris Saint-Germain, dont les ambitions européennes ne sont plus à prouver ? Leonardo semble vouloir frapper un gros coup cet été et ça pourrait bien être le quintuple Ballon d’Or, alors que Lionel Messi devrait finalement prolonger avec le FC Barcelone. La presse italienne a notamment évoqué un possible échange avec Mauro Icardi, qui a toujours été très apprécié à Turin... mais qui a récemment fait taire les spéculations sur son avenir, en assurant vouloir poursuivre sa carrière au PSG.

Cristiano Ronaldo « se queda » !

En Italie, l’avenir de Cristiano Ronaldo est l’un des sujets les plus commentés, encore plus depuis le retour de Massimiliano Allegri à la Juventus. Mais la récente sortie de Georgina Rodriguez pourrait bien calmer les choses. Lors d’un tournage de Netflix , la compagne de Cristiano Ronaldo a été questionnée sur l’avenir du numéro 7 de la Juventus par un passant, comme on peut le voir dans une vidéo relayée par plusieurs médias ce dimanche. La top-model a ainsi répondu un simple « Il reste », laissant donc entendre qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour pour Cristiano Ronaldo.

« Débarrassez-vous de Ronaldo »