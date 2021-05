Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va acter 3 renforts de poids pour le Barça !

Publié le 30 mai 2021 à 10h30 par K.V.

Désireux de renforcer l'effectif du FC Barcelone à moindre coût, Joan Laporta serait en passe de boucler trois feuilletons.

Nombreux sont les noms qui sont affiliés au FC Barcelone ces dernières semaines et pour cause, le mercato estival du club catalan risque d'être des plus mouvementés. Ces derniers jours, plusieurs dossiers se sont même rapprochés du dénouement. C'est notamment le cas pour Sergio Agüero. En fin de contrat le 30 juin prochain, El Kun a d'ores et déjà annoncé son départ de Manchester City. Pour offrir un souffle nouveau à sa carrière, Agüero pourrait rejoindre son compatriote Lionel Messi à Barcelone. Mais ce n'est pas tout...

Les dossiers Agüero, Garcia et Wijnaldum bientôt bouclés ?