Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour le Qatar avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 30 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait être poussé vers la sortie par la Juventus et son nouvel entraineur Massimiliano Allegri. Alors que le Portugais est annoncé vers Manchester United, le retour de l'attaquant chez les Red Devils serait loin d'être acté.

L’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus semble de plus en plus incertain, surtout depuis l’arrivée du nouveau coach Massimiliano Allegri, qui aurait fait part de son envie de pousser le Portugais vers la sortie. Si les rumeurs sont nombreuses concernant le dossier Cristiano Ronaldo, rien n’a pour l’instant été annoncé, même si CR7 a récemment envoyé un message troublant sur les réseaux sociaux. Interrogé sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, que l'on annonce vers Manchester United ou le PSG, l’agent Sabatino Durante estime que le quintuple Ballon d'Or ne retournera pas chez les Red Devils .

« Je ne pense pas que Manchester puisse se permettre de supporter le salaire de Ronaldo »