Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Jeremie Boga !

Publié le 30 mai 2021 à 0h45 par A.D.

Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jeremie Boga figure sur les tablettes de l'OM. Alors que Roberto De Zerbi s'est engagé en faveur du Shakhtar Donetsk, l'attaquant de Sassuolo aurait pu le suivre. Toutefois, le club ukrainien estimerait que le prix de Jeremie Boga est trop élevé.

Très performant sous les couleurs de Sassuolo, Jeremie Boga a la cote en Ligue 1. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 24 ans a tapé dans l'oeil de l'OM et de l'OL. Alors qu'il a déjà clairement annoncé son intention de quitter Sassuolo, Jeremie Boga a une nette préférence pour l'OM selon nos informations. Et alors que l'ailier ivoirien aurait pu marcher sur les pas de Roberto De Zerbi et le rejoindre au Shakhtar Donetsk, Pablo Longoria n'aurait plus à craindre le club ukrainien.

Jeremie Boga trop cher pour le Shakhtar ?