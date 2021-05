Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Cristiano Ronaldo… Vers une incroyable opération ?

Publié le 29 mai 2021 à 22h15 par Th.B.

Malgré les rumeurs selon lesquelles un échange entre Paul Pogba et Cristiano Ronaldo pourrait avoir lieu, Manchester United et la Juventus ne prépareraient pas une telle opération. De quoi permettre au PSG de garder ses chances pour les deux stars.

Dans le cadre d’un éventuel départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid au cours du prochain mercato, Leonardo songerait notamment à Cristiano Ronaldo dont le contrat à la Juventus court jusqu’en juin 2022. En outre, l’une des priorités du directeur sportif du PSG serait de mettre la main sur un nouveau milieu de terrain. Des discussions avec Mino Raiola pour le transfert de Paul Pogba auraient déjà eu lieu d’après Foot Mercato . Et alors que Paul Pogba et Cristiano Ronaldo figureraient dans les petits papiers de Leonardo, Manchester United et la Juventus seraient susceptibles de se mettre d’accord via un échange des deux joueurs cet été.

Pas d’échange entre Manchester et la Juve pour Pogba et Cristiano Ronaldo !