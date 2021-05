Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour l'avenir de Donnarumma !

Publié le 29 mai 2021 à 19h15 par A.D.

En concurrence avec le PSG pour Gianluigi Donnarumma, la Juventus serait très bien positionnée sur ce dossier. En effet, Mino Raiola estimerait que la proposition turinoise est la plus intéressante aujourd'hui. Toutefois, les Bianconeri auraient une énorme étape à franchir avant de pouvoir se jeter sur Gianluigi Donnarumma.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Gianluigi Donnarumma ne portera plus les couleurs du Milan AC la saison prochaine. En effet, le gardien italien a déjà acté son départ et va rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été. Très performant chez les Rossoneri , Gianluigi Donnarumma aurait plusieurs portes de sortie possible, tels que le PSG ou encore la Juventus. D'ailleurs, les Bianconeri seraient en très bonne posture pour finaliser l'opération Donnarumma.

La Juve en ballotage favorable pour Donnarumma, mais...