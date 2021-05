Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma offert au PSG... par Mino Raiola ?

Publié le 29 mai 2021 à 13h15 par La rédaction

Libre de tout contrat à la suite de son départ de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma cherche une porte de sortie par l'intermédiaire de son agent Mino Raiola. Et le gardien de 22 ans aurait été proposé au PSG...

Considéré comme l'un des gardiens les plus prometteurs, Gianluigi Donnarumma n'a pas été conservé par l'AC Milan, faute d'accord pour une prolongation de contrat. Les divergences concernant le salaire auraient conduit les dirigeants milanais à laisser partir libre leur gardien pour finalement s'attacher les services de Mike Maignan en provenance de Lille. Libre de tout contrat donc, Donnarumma peut s'engager où il le souhaite dès à présent.

Le PSG dans la course

Représenté par le célèbre agent de joueurs Mino Raiola, la gardien de 22 ans aurait été proposé au PSG selon les informations de Fabrizio Romano. Une opération intéressante dans la mesure du possible puisqu'aucun coût de transfert ne devra être versé à quiconque. Néanmoins, la prime à la signature pourrait être salée étant donné les prétentions salariales qu'auraient eues le clan Donnarumma envers l'AC Milan. La course est lancée et plusieurs équipes seraient sur la ligne de départ, mais Mino Raiola serait bel et bien en contact direct avec la direction du PSG.