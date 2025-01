Rabiot «heureux» à l’OM, c’est fini pour son transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre, Adrien Rabiot s’est engagé à l’OM cet été. L’international français a alors signé pour deux ans, disposant ainsi d’un contrat jusqu’en 2026. Il n’empêche que des questions se posent déjà sur l’avenir de l'international français. Partira ? Ne partira pas ? On pourrait commencer déjà à y voir plus clair pour l’avenir de Rabiot.

A l’heure où des questions se posent déjà sur son avenir à l’OM, Adrien Rabiot a lâché une annonce qui n’est pas passée inaperçue après Le Havre. L’international français expliquait alors notamment à propos de sa situation à Marseille : « Je suis épanoui, mais c'est dans ma nature. Il y a pas mal de jeunes joueurs aussi dans cette équipe. C'est un rôle que j'ai naturellement et que le coach me demande d'avoir aussi. Mais bien sûr que je me sens bien. Le football, c'est ma vie ».

Aubameyang à l'OM ? 🤔 Son expérience avec De Zerbi pourrait tout changer pour le club ! Découvrez comment il rêve d'un retour au sommet.

➡️ https://t.co/XBYH5Nr8R0 pic.twitter.com/6nEC84L3rL — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Je le sens heureux et c’est important ce paramètre là »

Pour BFM Marseille, Florent Germain a réagi à cette sortie d’Adrien Rabiot. Et pour le journaliste, ça ressemble à une bonne nouvelle pour l’avenir du Français à l’OM : « Je le sens heureux et c’est important ce paramètre là. La question se posera rapidement. On espère qu’il y aura la Ligue des Champions, on espère qu’il y aura un recrutement qui va encore plus le conforter dans l’idée que l’OM est un club ambitieux ».

Rabiot a fait le bon choix ?

« Il faut que tout le contexte soit favorable pour conserver Rabiot. Et pour le moment, moi j’ai le sentiment qu’il se dit : « J’ai fait le bon choix » », a-t-il ensuite conclu concernant Adrien Rabiot.