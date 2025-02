Quatre nouvelles recrues : L’OM se frotte les mains !

La rédaction

L'OM tient ses nouvelles recrues pour finir la saison. Avec l'arrivée de Luiz Felipe Ramos, Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer dans son effectif, Roberto De Zerbi a de quoi bien terminer l'exercice. Le coach de l'OM est d'ailleurs revenu sur le mercato en conférence de presse et semble pleinement satisfait du travail de Mehdi Benatia et Pablo Longoria.

Le mercato d'hiver de l'OM est terminé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club phocéen s'est renforcé. Entre les départs de nombreux indésirables comme Elye Wahi, Lilian Brassier ou encore Bamo Meïté, et les arrivées importantes, les dirigeants olympiens ont fait plaisir à leur coach. Roberto De Zerbi pourra donc compter sur Luiz Felipe Ramos, Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer pour la fin de la saison.

« Je suis super content du mercato »

Roberto De Zerbi était d'ailleurs en conférence de presse ce vendredi et est revenu sur le mercato hivernal marseillais, se disant pleinement satisfait. « Je veux bien apprendre à connaître mes nouveaux joueurs. Je suis super content du mercato, avec quatre joueurs qui augmentent le niveau de l'équipe », s'est réjoui le tacticien italien.

Des recrues importantes

L'OM avait besoin de ces recrues, qui seront précieuses pour la fin de la saison. Les Olympiens vont faire face à des échéances majeures dans les prochaines semaines, notamment le « Classique » qui se jouera le 16 mars. Au vu des ambitions marseillaises, à savoir se qualifier pour la Ligue des champions, ces renforts ne seront pas de trop pour Roberto De Zerbi.