PSG : Une star a fait son choix, l’incroyable confidence

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans tous les secteurs cet été, le PSG explore plusieurs pistes sur le mercato. Luis Campos songerait notamment à s'attacher les services d'Ilkay Gündogan, en fin de contrat le 30 juin prochain avec Manchester City. Toutefois, le milieu de terrain de 32 ans rêverait d'une toute autre destination pour son avenir.

Ce n’est plus un secret, le PSG a prévu de se renforcer massivement cet été. Le club de la capitale entend faire venir de nombreux joueurs et a déjà bouclé quelques arrivées. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-In Lee devraient débarquer dans la capitale lors de ce mercato estival. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là.

Bernardo Silva, Gündogan... Le PSG veut dévaliser Manchester City

En effet, le conseiller football parisien songerait à dévaliser Manchester City. Le10Sport.com peut vous confirmer que Luis Campos en pince pour Bernardo Silva. Mais le Portugais lorgnerait également sur Ilkay Gündogan, libre de tout contrat le 30 juin prochain. Toutefois, le PSG ne serait pas le seul club à convoiter l’international allemand.

Gündogan veut le Barça, mais...