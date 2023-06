Panique sur le mercato, le PSG relance tout

Axel Cornic

La succession de Christophe Galtier, qui selon nos informations va quitter le Paris Saint-Germain, est l’un des gros dossiers du moment. Plusieurs pistes ont été évoqués, mais nous avons pu vous annoncer un nom très chaud avec Luis Enrique, libre depuis son départ de la sélection espagnole cet hiver. Une nouvelle qui semble ravir un club à l’étranger...

L’étau se resserrer autour du prochain entraineur du PSG. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com le départ de Christophe Galtier a déjà été acté en interne et on n’attend donc plus que l’officialisation. Mais le plus important, c’est de savoir qui va lui succéder sur le banc parisien !

Mbappé - PSG : Le feuilleton est relancé, le Qatar enrage https://t.co/6ChKacspbD pic.twitter.com/CaPEliuAf4 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Luis Enrique, le favori du PSG

Selon nos informations, il y a un favori qui se détache depuis quelques semaines et il s’agit de Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne ainsi qu’ancien coach de Neymar au FC Barcelone est actuellement libre et son profil est très apprécié au PSG. A noter que plusieurs médias dont L’Equipe ont confirmé cette piste, annonçant même une arrivée imminente.

Enorme soulagement à Bologne