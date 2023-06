Galtier : Le PSG accélère, la fin du feuilleton approche

Benjamin Labrousse

Malgré un titre de champion de France à la clé, la première saison de Christophe Galtier à la tête du PSG aura clairement été décevante. Informé par le conseiller sportif Luis Campos qu’il ne continuerait pas à Paris la saison prochaine, l’entraîneur français finalise les modalités de son départ. Dans le même temps et après plusieurs rebondissements, le PSG finalise l’arrivée de Luis Enrique.

Après avoir annoncé l’été dernier par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi vouloir entamer une « révolution », le PSG devra dresser un bilan contrasté un an plus tard. Car beaucoup s’accordent à le dire, cet exercice 2022/2023 est l’un si ce n’est le pire réalisé par le club de la capitale depuis son passage sous pavillon qatari en 2011. Et si le mercato estival a pour l’instant été marqué sous le signe de l’anticipation avec l’arrivée de cinq recrues (Skriniar, Asensio, Ugarte, Kang-In-Lee, Ndour), le PSG s’apprête également à mettre un terme au long feuilleton de l’entraîneur qui succédera à Christophe Galtier, ce dernier n’ayant pas convaincu la direction parisienne un an après son arrivée.

PSG : Mbappé lâche une bombe, le mercato est chamboulé https://t.co/qnr3bypC3n pic.twitter.com/pKb4LUYb5C — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Le départ de Galtier se prépare en coulisses

À ce sujet, le journal L ’Équipe annonce ce dimanche que le PSG ainsi que Christophe Galtier ne sont pas encore tombés d’accord sur les différents termes de la résiliation de contrat de l’ancien entraîneur du LOSC. Pour rappel, Galtier avait paraphé un contrat de deux ans l’été dernier, jusqu’en juin 2024. En interne, la direction parisienne espère que ce départ de l’entraîneur français pourrait s’acter très prochainement, et estime même qu’il ne s’agit que d’une question d’heures.

Le PSG veut annoncer l’arrivée de Luis Enrique la semaine prochaine