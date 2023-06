Galtier : Conflit avec le Qatar, le PSG fonce droit dans le mur

Pierrick Levallet

Alors que Christophe Galtier ne sera pas reconduit sur le banc du PSG pour la saison prochaine, le club de la capitale serait à la recherche d'un nouvel entraîneur. Plusieurs noms ont été évoqués, comme Zinédine Zidane, Thiago Motta ou encore Sergio Conceição. Toutefois, Luis Campos et le Qatar ne seraient pas vraiment sur la même longueur d'onde sur ce dossier.

Pour sa première saison dans la capitale, Christophe Galtier espérait sans doute mieux. Mais l’entraîneur de 56 ans a vécu une année calvaire au PSG. D’ailleurs, l’ancien du LOSC ne sera pas reconduit sur le banc parisien comme Le10Sport.com a pu vous le confirmer. Désormais, le PSG se cherche un nouvel entraîneur.

Galtier : Échec et mat pour le PSG, le Qatar va dégainer https://t.co/oHGMsuqqjI pic.twitter.com/Ebig6eVfuQ — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Le PSG se bouge pour la succession de Galtier

Et pour le successeur de Christophe Galtier, plusieurs noms ont été évoqués. Le Qatar rêve toujours de Zinédine Zidane et a donné son feu vert pour Thiago Motta. De son côté, Luis Campos a des idées différentes. Le conseiller football parisien explorerait la piste menant à Sergio Conceição maintenant que celle menant à Julian Nagelsmann est écartée.

Le Qatar et Campos n’avancent pas dans le même sens