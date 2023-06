PSG : Transfert à 115M€ pour Mbappé, il jette l'éponge

Baptiste Berkowicz

Les lacunes observées cette saison au sein du PSG doivent être comblées lors du mercato estival. En ce sens, Luis Campos est à la recherche d'un joueur capable d'accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Harry Kane, sous contrat avec Tottenham, est un nom coché par les dirigeants parisiens. Manchester United, qui en pince également pour le buteur anglais, s'est retiré du dossier.

Le départ de Lionel Messi et le possible transfert de Neymar pousse le PSG à penser à la refonte de son attaque. Luis Campos multiplie les pistes pour attirer un buteur de classe mondiale. Harry Kane fait partie des plans du club de la capitale. Et ce dernier voit un concurrent XXL sortir de la course.

PSG - Real Madrid : C’est confirmé, Zidane peut tout chambouler pour Mbappé https://t.co/PSRHmVhG4U pic.twitter.com/BgT1dQi9Ph — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Man United lâche l'affaire

Intéressé par le recrutement d'Harry Kane, qui serait évalué à 115M€, Manchester United aurait battu en retraite. Selon The Athletic , la volonté du président des Spurs de ne pas céder son buteur à un club anglais a poussé le club mancunien à se retirer, et ce, parce qu'il ne veut pas passer l'été à essayer de le persuader. United tire donc un trait sur Harry Kane et espère maintenant que l'attaquant de 29 ans ne partira pas avant l'expiration de son contrat l'été prochain, espérant boucler un transfert à 0€ en 2024.

Le PSG toujours en quête d'un attaquant

Comme le 10 Sport vous le révélait, le club de la capitale souhaite recruter un attaquant capable d'évoluer avec Kylian Mbappé. L'international français souhaite pouvoir s'appuyer sur un numéro 9 afin de profiter des espaces libérés par l'attaquant de pointe. Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani sont aussi visés.