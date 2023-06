Mercato : Il est prêt à dire oui au PSG !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Bien que le PSG ait fini cette saison avec un titre de champion de France, Christophe Galtier n’aura pas survécu aux nombreux échecs. Parmi les pistes pour lui succéder, on retrouve Luis Enrique. Le technicien espagnol, qui a pendant longtemps démenti les approches parisiennes, serait désormais tenté par le projet du club de la capitale.

C’est un été rythmé qui s’annonce pour le PSG. Même si le titre de champion de France a permis à Christophe Galtier de limiter la casse, la direction du club de la capitale a décidé de s’en séparer. La nouvelle n’a pas encore été officialisée mais son départ est bel et bien acté en interne. Le PSG cherche donc un remplaçant.

Luis Enrique toujours pisté par le PSG

Depuis plusieurs semaines, quelques noms reviennent régulièrement mais aucun ne semble prendre le dessus. C’est le cas de Luis Enrique, évoqué dans le viseur du PSG depuis un petit temps.

Il est tenté par le projet