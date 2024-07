PSG : Une solution est trouvée pour ce flop !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au cours du mois d’avril, le PSG apprécie le profil de João Neves. Le prodige de Benfica dispose d’une clause libératoire de 120M€. Afin de le remplacer, le club portugais songerait à Renato Sanches, devenu indésirable du côté du club parisien. De là à imaginer un possible accord entre les deux parties ?

Le mercato estival du PSG devrait être animé aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. En effet, le club de la capitale attend de nombreux renforts, mais doit également penser à l’équilibre de son effectif en se séparant de certains indésirables.

EXCLU @le10sport : Ça coince pour le PSG dans le dossier João Neves…



▶️ Profil du joueur fortement apprécié par Paris mais le coût du transfert est jugé trop important. Benfica brandit la clause du joueur (120 M€), Paris n’ira pashttps://t.co/PlPAcxzhYj — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 12, 2024

Le PSG va devoir gérer le cas de Renato Sanches

Arrivé au PSG en 2022, Renato Sanches ne s’est jamais imposé au PSG. Après une première saison difficile sous les ordres de Christophe Galtier, le Portugais a été prêté avec option d’achat (15M€) à l’AS Rome. Peu remarqué en Italie, le milieu de terrain va revenir à Paris cet été, mais pas pour longtemps. Renato Sanches ne fait plus du tout partie des plans des Rouge et Bleu, et pourrait retourner à Benfica dans les prochaines semaines.

Renato Sanches à Benfica, João Neves au PSG ?

Ce jeudi, O Jogo confirme que le club formateur du joueur souhaite le recruter sous la forme d’un prêt cet été. Ainsi, Renato Sanches détient une belle porte de sortie, tandis que son arrivée pourrait compenser le départ d’un certain João Neves, en partance de son côté...vers le PSG.