PSG : Une grosse condition est révélée pour ce transfert à 83M€

Le mercato du PSG pourrait être marqué par le recrutement d’un nouvel avant-centre. Le club parisien envisage ses possibilités, et aurait jeté son dévolu sur l’attaquant de Manchester City Julian Alvarez. Si un départ de ce dernier est possible, l’Argentin devra véritablement monter au créneau afin de rejoindre le club français. Explication.

L’été dernier déjà, le PSG était à la recherche d’un avant-centre. Le club parisien avait sorti le chéquier en déboursant 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Mais une fois de plus, un attaquant de pointe pourrait débarquer au sein du club de la capitale au cours du mercato estival. Ces derniers jours, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le PSG était très intéressé par Julian Alvarez, en manque de temps de jeu du côté de Manchester City.

Attendu au PSG, son transfert est confirmé «à 100%» https://t.co/y7bkEguEwT pic.twitter.com/RRvNsNNSX4 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Le PSG fonce sur Julian Alvarez

Journaliste anglais, Ben Jacobs a apporté plus de révélations dans ce dossier Julian Alvarez. Selon lui, Manchester City pourrait le vendre en cas d’offre supérieure à 83M€. « Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre précis, mais on estime qu'il s'agit d'un montant de plus de 70 millions de livres (83M€, ndlr). Le Paris St-Germain s'intéresse concrètement au joueur, qui dispose d'un budget après le départ de Kylian Mbappé » , a lâché ce dernier auprès de CaughtOffside .

« L'Argentin devrait vraiment faire pression pour obtenir un transfert »