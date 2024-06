Mercato - PSG : Comme Mbappé, il choisit le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas prolonger au PSG afin de vivre son rêve d’enfant au Real Madrid. Courtisé par le Paris Saint-Germain, Julian Alvarez n’aurait pas l’intention de débarquer à Paris et tablerait sur un transfert au Real Madrid en cas de départ de Manchester City.

A Manchester City, Julian Alvarez n’est pas un titulaire indiscutable. Du haut de ses 24 ans, le champion du monde argentin est contractuellement lié au champion d’Angleterre jusqu’à l’été 2028. Pourtant, cela n’empêcherait pas le PSG de se pencher sur la situation du buteur des Skyblues .

Julian Alvarez préfère le Real Madrid au PSG ?

The Athletic a en effet affirmé ces dernières heures que le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Julian Alvarez dans le cadre du mercato estival qui a ouvert ses portes le 10 juin dernier. En parallèle, Chelsea et l’Atletico de Madrid seraient sur les rangs, mais n’auraient aucune chance de parvenir à leurs fins en l’état. Et ce, pas en raison d’une éventuelle suprématie du PSG. Au contraire, ce serait à cause du Real Madrid qui semble à ce jour être la destination privilégiée de Julian Alvarez d’après The Athletic.

Mercato : Fiasco au PSG, la presse italienne balance le coupable https://t.co/ZCPxgwDdE4 pic.twitter.com/j1lZmjKS80 — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

«Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City»