PSG : Un transfert XXL tombe à l’eau à cause de Luis Enrique

Du côté du PSG, on est encore et toujours à la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé. Parmi les nombreux noms qui ont été évoqués pour venir faire oublier le nouveau joueur du Real Madrid, celui de Rafael Leao est régulièrement revenu. Mais le Portugais du Milan AC n devrait pas rejoindre le PSG et Luis Enrique ne serait pas étranger à cela.

Alors que le mois de juillet se termine, le PSG n’a toujours pas recruté celui qui sera censé faire oublier Kylian Mbappé. Le club de la capitale ne manque toutefois pas d’idées dans cette quête. De nombreux profils ont été étudiés et cela a notamment été le cas de celui de Rafael Leao. Le Portugais du Milan AC a souvent été associé au PSG, mais ça n’ira pas plus loin.

« C’est impossible avec Luis Enrique »

Malgré les rumeurs, Rafael Leao ne viendra pas au PSG. Pour L’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs expliqué pourquoi, lâchant alors : « On l’a dit, ils voulaient un mec de côté, un mec au milieu et un défenseur. Le mec de côté, au début de l’été, j’ai entendu parler de Leao, mais c’est impossible avec Luis Enrique. Le profil ne correspond absolument pas ».

Sancho ou Williams au PSG ?

La succession de Kylian Mbappé au PSG ne sera donc pas assurée par Rafael Leao. Néanmoins, le club de la capitale étudie d’autres pistes pour pallier le départ de l’international français. Le profil de Jadon Sancho (Manchester United) plairait ainsi beaucoup, mais c’est Nico Williams (Athletic Bilbao) qui ferait office de priorité au PSG. A suivre…