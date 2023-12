PSG : Un transfert totalement compromis ?

Axel Cornic

Peu utilisé lors du début de saison, Fabian Ruiz était revenu sur le devant de la scène récemment, avec la blessure de Warren Zaïre-Emery. Mais le milieu du Paris Saint-Germain s’est finalement blessé à son tour face à Le Havre en Ligue 1 (0-2), ce qui pourrait changer pas mal de choses concernant son avenir.

Le mercato hivernal débute dans seulement quelques semaines et les choses pourraient bouger au PSG, sur le plan des arrivées comme des départs. C'est le cas de Fabian Ruiz, qui a réalisé des belles prestations ces dernières semaines.

Fabian Ruiz rate sa chance

L’Espagnol a su remplacer à la perfection la révélation Warren Zaïre-Emery et cela semblait notamment avoir relancé la piste menant à la Juventus. Car à Turin on aimerait se faire prêter le milieu du PSG pour pallier les suspensions de Paul Pogba et de Nicolo Fagioli.

La Juve passe son tour