PSG : Un transfert à 80M€ réclamé à Luis Enrique

Face au PSV Eindhoven, Luis Enrique a une nouvelle fois décidé d'évoluer avec un faux numéro 9 pour son PSG. C'est Kang-in Lee qui a été aligné à cette position, mais son apport par rapport à un réel buteur laisse bien évidemment à désirer. Alors que le PSG attend avec impatience le retour de blessure de Gonçalo Ramos, un transfert à 80M€ pourrait aussi faire le plus grand bien.

Suite au départ de Kylian Mbappé, on s'attendait à voir le PSG se renforcer offensivement. Il était alors question de l'arrivée d'un ailier ou bien d'un buteur. Le club de la capitale n'aura finalement recruté personne, mais cela pourrait n'être que partie remise. En effet, le PSG a bien besoin d'un numéro 9 actuellement en l'absence de Gonçalo Ramos. Et c'est pour cela que Danijel Ljuboja a glissé le nom de... Marcus Thuram (Inter Milan).

Le PSG soulagé par Marcus Thuram ?

« Avec un attaquant axial fort, tu as quelqu’un capable de peser sur les défenses et sur lequel Dembélé et Barcola peuvent s’appuyer. Un attaquant capable de jouer en appui, partir en profondeur… Des profils à la George Weah, à la Sonny Anderson. Il n’y en a pas beaucoup, mais il faut aller en chercher un pour gagner des trophées. Un joueur comme Marcus Thuram par exemple, au PSG, avec sa grande taille et sa puissance, je pense qu’il pourrait aider », a expliqué l'ancien attaquant du PSG dans un entretien accordé au Parisien.

Un nom coché par Paris ?

A 27 ans, Marcus Thuram fait aujourd'hui le bonheur de l'Inter Milan, club qu'il avait décidé de rejoindre l'été 2023. A l'époque, il était également dans le viseur du PSG, mais l'attaquant avait donc opté pour la Lombardie. Le fait est que Paris s'intéresserait toujours à Thuram à en croire les échos de la presse italienne. Celle-ci serait d'ailleurs de l'ordre de 80M€. A voir maintenant si le PSG se décidera à recruter le joueur de l'Inter Milan dans les mois à venir.