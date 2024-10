Mercato - PSG : Un dossier brûlant déjà réglé ?

Axel Cornic

La blessure de Gonçalo Ramos en début de saison a rebattu les cartes au Paris Saint-Germain, qui depuis joue sans véritable attaquant de pointe. Un choix assumé par Luis Enrique, qui soulève toutefois toujours plus de questions autour du club, surtout après les dernières prestations parisiennes en Ligue des Champions.

Grand adepte du football de possession cher au FC Barcelone, Luis Enrique a souhaité installer son jeu dès son arrivée au PSG. La saison dernière, c’était en effet Kylian Mbappé qui était régulièrement aligné à la pointe de l’attaque, avec plus ou moins de succès. Mais la star française partie vers le Real Madrid, le constat est beaucoup moins reluisant.

PSG : Luis Enrique balance sur sa révolution ! https://t.co/rzESBg73y1 pic.twitter.com/SBLtwSIb2f — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Il y a un problème en attaque

Paris marque en effet moins de buts et c’est surtout le cas en Ligue des Champions. Et après le match nul concédé face au PSV Eindhoven (1-1), où c’est Kang-In Lee qui occupait le poste de faux numéro 9, les critiques se sont faites de plus en plus nombreuses. Certains estiment en effet que le PSG a besoin d’une véritable référence à la pointe de son attaque.

Le PSG ne cherche pas de 9

Peut-on donc se diriger vers le recrutement d’un autre attaquant en vue du prochain mercato hivernal ? Pour Le Parisien, c’est non. D’après les informations du quotidien, le PSG n’est absolument pas à la recherche d’un nouveau numéro 9. On va donc devoir attendre le retour de blessure de Gonçalo Ramos, pour espérer un changement tactique de la part de Luis Enrique.