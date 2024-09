PSG : Un transfert à 70M€ impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruter un milieu de terrain était vital pour le PSG cet été et c’est pour cela que Joao Neves a posé ses valises à Paris. Le club de la capitale a pour cela mis le prix, déboursant 60M€ + 10M€. Alors que Benfica tablait initialement sur un transfert à 120M€, ça s’est donc finalement négocié pour 70M€. Un montant que le club lisboète ne pouvait finalement pas refuser.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le transfert de Joao Neves s’annonçait initialement très mal pour le PSG. En effet, Benfica s’en remettait à la clause libératoire du Portugais : 120M€. Beaucoup trop pour le club de la capitale. Finalement, Luis Campos a su obtenir une très belle ristourne de la part des dirigeants du club lisboète. En effet, Neves a signé au PSG pour 60M€ + 10M€ de bonus.

Neves, un joueur qui « n’a pas de prix » ?

Président du Benfica, Rui Costa est revenu ce mardi sur ce transfert de Joao Neves et notamment ce prix total de 70M€. Et dans des propos rapportés par A Bola, il a dans un premier temps expliqué : « Un joueur avec le charisme et la valeur de João , nous pensons tous qu'il n'a pas de prix ».

« Ce sont des besoins auxquels on ne peut pas dire non »

Benfica s’est finalement résolu à se séparer de Joao Neves pour 70M€. Un montant que le club lisboète ne pouvait finalement pas refuser. « C'est toujours dur de voir un de nos garçons partir, mais ce sont des besoins auxquels on ne peut pas dire non », a assuré Rui Costa, qui a vu son compatriote rejoindre le PSG.