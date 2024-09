Mercato : Incroyable, il ne voulait pas signer au PSG cet été !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’une des priorités du PSG lors du marché des transferts était de recruter un nouveau milieu de terrain. Ça a été chose faite avec le recrutement de Joao Neves en provenance de Benfica. Pour s’offrir le Portugais, le club de la capitale a lâché 70M€. Un investissement qui porte déjà ses fruits quand on voit les performances de Neves. Mais voilà qu’il ne voulait initialement pas quitter Lisbonne.

Du côté du PSG, on a donc terminé le mercato estival avec 4 recrues au compteur. Luis Enrique a ainsi pu compter sur les renforts de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho ainsi que Désiré Doué. Moyennant 70M€, le club de la capitale s’est donc offert les services du milieu de terrain. Ce mardi, Benfica a d’ailleurs fait certaines confidences sur le transfert de Neves.

« C'est toujours pénible de perdre un joueur comme lui »

Rapporté par A Bola, Rui Costa est revenu sur le départ de Joao Neves au PSG. A ce propos, le président du Benfica a alors fait savoir : « Quand on parle d'un jeune joueur avec le charisme de João, c'est toujours pénible de perdre un joueur comme lui. Nous avons rejeté les propositions qui étaient plus faibles et arrivées plus tôt ».

« Il ne voulait pas partir, mais… »

Benfica s’est finalement résolu à vendre Joao Neves et ce même si cela qui a rejoint le PSG ne voulait pas partir. « Nous avons augmenté les propositions et avons atteint une valeur inévitable pour les deux parties. Il ne voulait pas partir, mais il y a des chiffres qui deviennent inévitables pour le club et pour lui ».