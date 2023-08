PSG : Un transfert à 6M€ est imminent !

Baptiste Berkowicz

De retour de sa tournée asiatique, le PSG s'active en coulisses notamment dans le sens des départs. Placé dans le groupe de joueurs à l'écart, Leandro Paredes suscite un vif intérêt de la part de Galatasaray depuis de nombreuses semaines. Les deux clubs sont parvenus à un accord autour de 6M€ mais l'Argentin n'a toujours pas donné sa décision. Le milieu de terrain de 29 ans prévoit de trancher cette semaine.

Le PSG, Luis Campos en tête, est particulièrement attendu sur sa capacité à trouver des portes de sortie aux joueurs qui ne sont plus désirés par le club de la capitale. Leandro Paredes voit sa direction ne plus le souhaiter dans ses rangs pour la saison prochaine.

Paredes, verdict imminent

Sorti d'un prêt peu concluant du côté de la Juventus, Leandro Paredes ne laisse pas insensible lors de ce mercato estival. Alors que la Lazio a tenté une approche ces derniers jours, c'est bien Galatasaray qui est en pôle position. D'après les informations de Ajansspor, le milieu de terrain argentin a demandé un rendez-vous au club turc afin de lui donner sa décision.

Le PSG d'accord pour un transfert