PSG : Un transfert à 20M€ est bouclé, voilà pourquoi

Benjamin Labrousse

L’hiver dernier, le PSG décidait de prêter avec option d’achat Hugo Ekitike du côté de l’Eintracht Francfort. Et l’attaquant de 21 ans devrait rester en Allemagne. En effet, les dirigeants du club hessois vont déclencher l’option d’achat du Français évaluée à 20M€. Directeur sportif de Francfort, Markus Krösche jubile déjà vis-à-vis de ce transfert.

Le PSG pourrait déjà recevoir une bonne nouvelle en vue du mercato estival. L’hiver dernier, le calvaire d’Hugo Ekitike se terminait à Paris. Laissé de côté pendant six mois en raison de sa volonté de ne pas quitter le club parisien l’été dernier, le buteur de 21 ans avait finalement rejoint l’Allemagne en s’engageant en faveur de l’Eintracht Francfort.

Ekitike va s’engager définitivement à Francfort

Un départ heureux pour toutes les parties engagées, d’autant que le PSG a réussi à intégrer une option d’achat de 20M€ dans cette opération. En mars dernier, Bild révélait que le club allemand allait rapidement lever cette option. Ce vendredi, le directeur sportif de l’Eintracht, Markus Krösche, a évoqué les raisons de cette décision majeure du côté du club hessois.

« Ce sont des conditions qui sont cruciales »