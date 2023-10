PSG : Un rendez-vous annoncé pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Finalement resté au PSG au terme du dernier mercato estival, Kylian Mbappé voit encore et toujours son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. En fin de contrat, le Français est annoncé au Real Madrid la saison prochaine. Si rien n'est encore acté à ce sujet, l'opération Mbappé pourrait avancer dans les prochains jours à l'occasion d'un rendez-vous au sommet.

Entré dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre en 2024. Si le club de la capitale fera tout pour le convaincre de prolonger, l'heure du départ pourrait enfin sonner pour le Français. Et forcément, quand on évoque le transfert de Mbappé, le Real Madrid n'est jamais très loin...

Ça discute entre le clan Mbappé et le Real Madrid

Ce jeudi, le média Entreprendre lâche une bombe concernant l'avenir de Kylian Mbappé assurant qu'il ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine et qu'il rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, les discussions téléphoniques seraient actuellement en cours entre les Merengue et les représentants de Mbappé.

Un rendez-vous fixé à Paris

Dans les prochains jours, une nouvelle étape pourrait également être franchie. En effet, un rendez-vous physique serait prévu à Paris en ce mois d'octobre entre le Real Madrid et le clan Mbappé afin de discuter de la future arrivée de l'attaquant du PSG et établir les contours de son contrat au sein de la Casa Blanca.