Transferts : Voilà pourquoi Kylian Mbappé n'a pas quitté le PSG cet été

Thibault Morlain

Informant la direction du PSG dans une lettre qu'il ne souhaitait pas prolonger jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a déclenché la colère de Nasser Al-Khelaïfi. Et le président parisien n'a pas hésité à mettre ses menaces à exécution cet été en mettant à l'écart le Français et ouvrant même la porte à un transfert. Dans cette situation, on s'attendait alors à un départ de Kylian Mbappé, possiblement vers le Real Madrid. La Casa Blanca n'aura finalement pas bougé le petit doigt, et pour cause...

Cela fait maintenant de très longues années que le Real Madrid fait les yeux doux à Kylian Mbappé pour le recruter. En vain. Lors du dernier mercato estival, la Casa Blanca aurait pu arriver à ses fins puisque le PSG avait visiblement ouvert la porte à un transfert du Français. Ce dernier ne voulant pas prolonger jusqu'en 2025 et afin d'éviter un départ libre en 2024, Nasser Al-Khelaîfi était prêt à se séparer de Kylian Mbappé. Mais encore fallait-il que les offres arrivent pour le joueur de Luis Enrique. Et alors que seul le Real Madrid semble intéresser Mbappé, les Merengue n'ont finalement fait aucune proposition.

« Cela n'avait aucun sens de recruter Mbappé un an plus tôt »

Lors du dernier marché des transferts, l'offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé ne sera donc jamais arrivée. Pour quelles raisons ? Membre du conseil d'administration du club merengue, José Manuel Otero a justifié cela. Rapporté par AS , il a alors lâché à propos de Mbappé : « Pour venir, il aurait dû renoncer à des primes élevées déjà convenues avec le PSG. De plus, il y aurait eu un transfert. La somme qui serait versée pour avoir Mbappé un an plus tôt était folle. Cela n'avait aucun sens de recruter Mbappé un an plus tôt ».

« Mbappé est né pour jouer au Real Madrid »