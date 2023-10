Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche un coup de pression à Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa prolongation au PSG en 2021, Kylian Mbappé a perdu du crédit du côté du Real Madrid. S’il est toujours intéressé par l’attaquant français, actuellement dans sa dernière année de contrat, le club président par Florentino Pérez estime avoir retrouvé une position de force dans le dossier et n’hésite pas à le faire savoir.

Kylian Mbappé et le Real Madrid vont-ils un jour démarrer leur histoire d’amour ? Alors qu’il est courtisé depuis de longues années par la Casa Blanca , l’attaquant français a jusqu’ici privilégié le PSG pour sa carrière, mais alors que son contrat arrive à expiration à la fin de la saison, le feuilleton est relancé. Cependant, le Real Madrid ne s’affole pas.

Le Real Madrid n’oublie pas Mbappé, mais…

Selon les informations divulguées par AS , le Real Madrid n’a pas lâché Kylian Mbappé en vue du prochain mercato estival, mais son arrivée n’est plus considéré comme une priorité absolue par un club qui a enchaîné les désillusions et qui estime avoir retrouvé un certain pouvoir dans ce dossier.

« Madrid offre la gloire »