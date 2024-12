PSG : Un proche de Luis Campos annonce une signature colossale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG aurait tenté de recruter Lamine Yamal en lâchant une offre de 200M€. En vain, le FC Barcelone ayant décidé de ne pas répondre positivement à cette offre. Et désormais, l’ailier espagnol devrait prolonger son contrat en Catalogne. C’est même son agent Jorge Mendes, un proche de Luis Campos, qui l’a lui même annoncé.

Véritable révélation du dernier Euro, Lamine Yamal s'est imposé comme une référence à son poste, le tout à seulement 18 ans. Une ascension fulgurante qui n'est évidemment pas passée inaperçue, au point que le PSG aurait tenté sa chance l'été dernier. « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée », révélait ainsi Enric Masip, conseiller du président Joan Laporta, en novembre dernier sur le plateau du Chiringuito, avant de confirmer que cette offre venait de France, et donc inévitablement du PSG. Mais ce dossier semble désormais clos. Et pour cause, Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal mais également proche de Luis Campos, assure que son protégé va étendre son bail avec le FC Barcelone.

Mendes annonce la prolongation de Yamal

« Il est certain que Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », révèle le célèbre agent portugais en marge de la cérémonie des Global Soccer Awards, avant de poursuivre.

« La vérité est que la saison dernière, Lamine a été phénoménal. Pour moi et pour beaucoup d’autres, il a été le meilleur joueur du monde l’année dernière, aussi bien avec l’Espagne qu’avec Barcelone. C’est un joueur totalement différent de tous les autres. Il sait ce dont il a besoin pour son avenir, c’est un garçon équilibré et je pense qu’il est prêt à rester au sommet pendant de nombreuses années. Maintenant, il se remet de sa blessure, il doit avoir un peu de patience et il reviendra bientôt dans l’équipe », ajoute Jorge Mendes.