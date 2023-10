PSG : Transfert au Real Madrid, Mbappé est déjà fixé

Thibault Morlain

Ayant tenté à plusieurs reprises de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid a toujours connu des échecs jusqu'à présent. Toutefois, l'été prochain, la Casa Blanca pourrait enfin accueillir l'attaquant français, dont le contrat avec le PSG arrivera à expiration. Cette fois, Mbappé pourrait bel et bien signer avec le Real Madrid et on en saurait déjà beaucoup sur les détails de son arrivée.

Dans les prochains jours, ça pourrait bien s'accélérer pour le futur transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. En effet, il a été révélé que le Real Madrid discuterait actuellement avec l'entourage de l'attaquant du PSG. Et en ce mois d'octobre, une rencontre devrait se tenir à Paris entre les deux camps. L'occasion notamment de parler du contrat de Mbappé.

Insulté au PSG, Marco Verratti vide son sac https://t.co/EEv1cR3ar5 pic.twitter.com/qH7qwIJGU0 — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Le plus gros salaire de Liga pour Mbappé

Le média Entreprendre en a d'ailleurs dit un peu plus concernant le contrat qui attendrait Kylian Mbappé au Real Madrid. En rejoignant les Merengue, l'actuel joueur du PSG pourrait alors s'engager pour 4 saisons avec une année supplémentaire en option. Et pour ce qui est de son futur salaire, si aucun chiffre n'a filtré, Mbappé serait toutefois assuré d'être le joueur le mieux payé de la Liga.

Mbappé, futur numéro 9 du Real madrid

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait par ailleurs marcher dans les traces de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema puisqu'il devrait récupérer le numéro 9, actuellement vacant. De plus, Mbappé ne devrait pas débarquer seul à Madrid puisque sa mère, Fayza Lamara, devrait aussi s'installer dans la capitale espagnole.