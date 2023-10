Transferts - PSG : Verratti se lâche sur son été agité

Thomas Bourseau

Après onze années passées au PSG, Marco Verratti n’a eu d’autre choix que de mettre fin à son aventure parisienne. Alors que le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich se seraient manifestés en coulisses pour s’attacher les services du milieu de terrain de 30 ans, Verratti a choisi Al-Arabi au Qatar. Il s’explique.

Marco Verratti aurait pu rebondir au FC Barcelone, au Bayern Munich, voire à Manchester United comme cela été expliqué dans la presse lors du dernier mercato estival. Il a finalement choisi de partir du côté du Qatar à Al-Arabi une fois avoir appris de la bouche de Luis Enrique qu’il n’était plus le bienvenu à Paris dans le nouveau projet sportif.

«Le club voulait que j'aille voir ailleurs, (…) j'ai choisi le Qatar»

Au cours d’une interview, L’Equipe a demandé à Marco Verratti s’il avait reçu des explications tactiques de la part de Luis Enrique lorsque l’entraîneur du PSG lui a annoncé cet été qu’il ne figurait plus dans ses plans au club parisien. « Non, juste qu'il voulait changer. Que j'avais fait beaucoup d'années ici, qu'il voulait quelque chose de nouveau. Pour moi, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le club voulait que j'aille voir ailleurs, donc j'ai commencé à discuter avec des équipes et j'ai choisi le Qatar. ».

«Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG»