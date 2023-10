Surprise pour Zidane, une deadline est fixée

Amadou Diawara

Sans club depuis l'été 2021, Zinedine Zidane pourrait faire son retour au Real Madrid à l'issue de cette saison. En effet, la Maison-Blanche songerait à rapatrier le Ballon d'Or 98 en cas de départ de Carlo Ancelotti. De son côté, le coach italien n'aurait rien signé avec la sélection brésilienne. En effet, Carlo Ancelotti voudrait rester au Real Madrid et aurait fixé le mois de décembre comme date butoir pour recevoir une offre.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de faire une nouvelle fois ses adieux au Real Madrid. Depuis son départ du Santiago Bernabeu, le Français n'a retrouvé aucun banc d'entraineur. Et, comme il l'a confié lui-même, Zinedine Zidane n'est pas près de reprendre du service.

Le Real Madrid pense à Zidane pour remplacer Ancelotti

« Quand me reverra-t-on sur un banc ? Pas maintenant, je profite de ma famille, ce qui est aussi important et après on verra plus tard. Il y aura toujours des rumeurs tant que je serais entraîneur, nous verrons », a confié Zinedine Zidane lors d'un entretien accordé à Sky Italia dernièrement.

Ancelotti a lancé un ultimatum au Real Madrid