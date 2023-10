Zidane vend la mèche pour son retour, l’OM est fixé

Pierrick Levallet

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son retour. L'entraîneur de 51 ans est notamment annoncé du côté de l'OM en cas de rachat du club par l'Arabie Saoudite. Cependant, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a vendu la mèche concernant son avenir.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane ne cesse d’affoler le marché des entraîneurs. Le champion du monde 1998 se fait attendre pour son retour. Et au cours des derniers jours, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a été annoncé du côté de l’OM. L’entraîneur de 51 ans pourrait débarquer sur la Canebière en cas de rachat du club phocéen par l’Arabie Saoudite.

Une vente de l'OM à l'Arabie Saoudite «inéluctable» ?

The Independent a d’ailleurs révélé récemment que l’OM était bien une cible des Saoudiens. De son côté, Thibaud Vézirian a indiqué « qu’une officialisation de la vente est inéluctable. » Toutefois, Zinédine Zidane a vendu la mèche concernant son avenir et son retour sur un banc.

«On verra plus tard»