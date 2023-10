Coup de théâtre pour le retour de Zidane

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane pourrait retrouver son ancien club. En effet, le club merengue envisagerait de refaire confiance au Ballon d'Or 98 en cas de départ de Carlo Ancelotti, qui serait dans le viseur de la sélection brésilienne, à l'issue de la saison.

Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat au Real Madrid. Toutefois, le technicien français n'a toujours pas retrouvé de banc depuis son départ du Santiago Bernabeu.

Il vend la mèche pour ce projet surprenant, le PSG hallucine https://t.co/s9sVUDjstG pic.twitter.com/wHETVgGsV3 — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Le Real Madrid n'a pas oublié Zidane

Interrogé sur son avenir dernièrement, Zinedine Zidane a lâché ses vérités sur le sujet. « Quand me reverra-t-on sur un banc ? Pas maintenant, je profite de ma famille, ce qui est aussi important et après on verra plus tard. Il y aura toujours des rumeurs tant que je serais entraîneur, nous verrons » , a confié le Ballon d'Or 98 au micro de Sky Italia.

Direction la sélection brésilienne pour Ancelotti ?