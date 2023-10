Le Real Madrid balance sur Haaland, la chance de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland est une véritable machine à buts. Le Norvégien aurait pu signer en faveur du Real Madrid en 2022, mais a privilégié Manchester City. Le club merengue n’aurait pas fermé ce dossier, mais d’après un membre du comité d’administration du club, Kylian Mbappé n’aurait rien à craindre.

Le Real Madrid a mis la main sur des talents particulièrement courtisés ces dernières années. Ce fut le cas avec Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ainsi que Jude Bellingham à la dernière intersaison.

Le Real Madrid prêt à dégainée pour Haaland ?

À diverses reprises, le PSG a témoigné d’une approche du Real Madrid dans l’optique d’attirer Kylian Mbappé au sein de leurs rangs, sans succès. Et maintenant ? Il est question dans la presse d’un éventuel recrutement d’Erling Braut Haaland au Real Madrid comme The Daily Telegraph l’avançait la semaine dernière. Daniel Riolo a affirmé à l’ After Foot mardi soir qu’Haaland était même plus indiqué comme recrutement pour le Real Madrid que Kylian Mbappé.

Mbappé - PSG : Riolo donne un conseil surprenant au Real Madrid https://t.co/s7NsXBUfr6 pic.twitter.com/4BcEUQU10q — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

«Pour le jeu du Real Madrid, Mbappé est mieux adapté que Haaland»