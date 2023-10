PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait partir libre et rejoindre le Real Madrid en fin de saison. José Manuel Otero, membre du conseil d'administration de la Casa Blanca, assure d'ailleurs que l'attaquant français a de grandes chances de signer au sein du club merengue durant l'été 2024 alors qu'il aurait pu signer à Madrid l'été dernier.

Après un été mouvementé, durant lequel il a été écarté du groupe pendant un mois, Kylian Mbappé a été réintégré, sans toutefois prolonger son contrat, ce qui sème forcément le doute sur son avenir au PSG. Et ce ne sont pas les déclarations de José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid, qui vont calmer les rumeurs.

Mbappé : La presse étrangère annonce un clash au PSG https://t.co/GcYkzOl09p pic.twitter.com/5qkw7NJpGX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Mbappé, j'ai confiance en son arrivée»

« Mbappé, j'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il viendra au Real Madrid. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'espère qu'il dira oui lorsqu'il deviendra un joueur libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid, bien sûr (...) Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d’années avec nous. Si on avait fait un pas de travers avec Mbappé, le PSG aurait essayé de réagir contre le Real Madrid. On sait ce qu’on peut faire et ce qu’on doit faire. S'il vient en 2024 comme je l’espère, tout sera fait correctement, sans que personne ne puisse nous accuser d’avoir un pacte avec lui », confie-t-il dans des propos rapportés par AS .

«Pour venir, il aurait dû renoncer à des primes élévées»