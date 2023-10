PSG : Le Real Madrid se lâche sur le feuilleton Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne se trouve pas vraiment dans une phase positive actuellement. Traversant une disette depuis quatre matchs, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a toujours pas tranché pour son avenir. En fin de contrat au terme de la saison, Mbappé regretterait de l’avoir prolongé selon un dirigeant du Real Madrid.

Au printemps 2022, après avoir fait le forcing auprès du comité de direction du PSG l’été précédent, et avoir fait savoir toute la saison qu’il prendrait sa décision au terme de l’exercice en question, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, la dernière année du bail n’étant qu’optionnelle au passage.

«Mbappé dira qu'il regrette cette décision»

Finalement, Kylian Mbappé a refusé d’activer la dernière année en question du contrat. Et pour José Manuel Otero, membre du comité d’administration du Real Madrid, Mbappé serait en proie au regret. « Si on lui demande aujourd'hui et qu'il est sincère et qu'il parle, Mbappé dira qu'il regrette cette décision ».

«Ils l'ont inondé d'argent et il a décidé»