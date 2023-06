PSG : Trahison, Benzema joue un sale tour à Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé attendrait du PSG qu’un attaquant débarque à Paris alors que le club parisien ciblerait Harry Kane. Néanmoins, le départ de Karim Benzema pousserait le Real Madrid à faire de Kane sa cible principale. De quoi faire enrager Kylian Mbappé pour deux raisons distinctes.

Karim Benzema semblait être bien parti pour prolonger son contrat d’une saison au Real Madrid, ce qui l’aurait amené à l’été 2024 en tant que joueur du club merengue et lui aurait permis de souffler sa 15ème bougie à la Casa Blanca. Mais finalement, Benzema s’en va dès cet été et laisse un énorme vide à combler pour le Real Madrid qui en plus d’avoir perdu son Ballon d’or et attaquant de pointe, perd par la même occasion son capitaine.

Harry Kane priorité du Real Madrid pour oublier Karim Benzema

Afin de remplacer Karim Benzema qui semble bien parti pour rejoindre Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien, le comité de direction du Real Madrid de recruter un attaquant de pointe et ferait d’Harry Kane sa priorité à en croire Relevo . Le recrutement d’un attaquant au minimum après les départs de Benzema, de Marco Asensio, d’Eden Hazard et de Mariano Diaz serait jugé comme primordial au Real Madrid.

Mercato : Le PSG va se racheter, Mbappé peut jubiler https://t.co/9bIAGBqNSd pic.twitter.com/TiKkxgstEP — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Kane en approche au Real Madrid, catastrophe pour Mbappé