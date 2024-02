PSG : Surprise, Mbappé a trahi Al-Khelaïfi ?

Pierrick Levallet

L'aventure de Kylian Mbappé au PSG touche peut-être à sa fin. L'international français aurait décidé de rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi ne serait au courant de rien alors que la star de 25 ans lui avait promis qu'il serait le premier informé. Au PSG, on estimerait que Kylian Mbappé n'a pas tenu sa promesse.

Pour Kylian Mbappé, c’est peut-être la fin au PSG. Ces derniers jours, Le Parisien a révélé que le natif de Bondy avait choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. La star de 25 ans devrait donc rejoindre les Merengue à l’issue de la saison, son contrat avec le PSG arrivant à expiration en juin prochain.

Mercato - PSG : Mbappé prend le Real Madrid par surprise ? https://t.co/ERnWrKivy8 pic.twitter.com/r2Gbbygc6S — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Mbappé avait fait une promesse à Nasser Al-Khelaïfi

Pourtant, Kylian Mbappé avait promis à Nasser Al-Khelaïfi qu’il serait le premier informé lorsqu’il aura pris sa décision. RMC Sport a d’ailleurs ajouté que le PSG n’était pas au courant du choix de l’international français pour son avenir. Le club de la capitale estimerait avoir été trahi par le champion du monde 2018.

Pour le PSG, Mbappé a déjà tranché