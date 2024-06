PSG : Son père sort du silence après son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, le PSG a officialisé l'arrivée d'un nouveau gardien, Matvey Safonov. Venu du FK Krasnodar, le joueur de 25 ans rejoint donc le club de la capitale pour environ 20M€ dans le but de gagner sa place en tant que titulaire malgré la forte concurrence de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. L'international russe n'a joué qu'à Krasnodar depuis ses débuts professionnels en 2017 et cette nouvelle aventure ne semble pas lui faire peur.

Gardien de but titulaire du FK Krasnodar qui a convaincu ces dernières saisons, Matvey Safonov sort en plus d'un bel exercice 2023-2024 puisque son club a terminé à un point du Zenith Saint-Petersbourg lors du championnat de Russie. L'homme aux 13 sélections avec la Russie va donc rejoindre le PSG pour tenter de changer de statut. Son père Evgeny s'est confié sur ce transfert.

« Il s'est toujours battu pour sa place »

Recruté pour environ 20M€, Matvey Safonov a vu son père prendre la parole, rapporté par le média russe Championat . « Nous sommes très fiers de notre fils. C’est un peu excitant car Matvey a beaucoup de travail devant lui pour gagner du temps de jeu. Il y a là un haut niveau de joueurs de football. Gagner du temps dans un tel club est difficile et en même temps un honneur. Cependant, Matvey n'avait pas peur d'éventuelles difficultés. Il s'est toujours battu pour sa place : dans l'équipe des enfants, dans les équipes de jeunes, dans l'équipe des adultes et dans l'équipe nationale. Il y est déjà habitué, il n'y a rien de nouveau pour lui. Il se bat constamment pour sa place au soleil » déclare-t-il.

Grande concurrence au PSG

Matvey Safonov va changer de dimension en intégrant le PSG. A Paris, le Russe va tenter de s'imposer comme le titulaire et il aura du travail pour éclipser Gianluigi Donnarumma et dans une moindre mesure Arnau Tenas. Les dirigeants parisiens ont été convaincus par les qualités de leader de Safonov, qui a signé un contrat de cinq ans.