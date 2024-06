Mbappé : Catastrophe pour le PSG après Messi et Neymar ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c'est officiellement terminé. En fin de contrat le 30 juin prochain, le capitaine de l'équipe de France a été annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le club de la capitale a d'ailleurs du mal à digérer le départ de la star de 25 ans, un an seulement après ceux de Lionel Messi et Neymar.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Le grand feuilleton du mercato est enfin terminé. Après avoir passé sept ans de sa carrière chez les Rouge-et-Bleu , le capitaine de l’équipe de France va découvrir une nouvelle équipe. Le natif de Bondy a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid il y a quelques jours.

Le PSG a pris un coup de massue avec les départs de Mbappé, Messi et Neymar

Et comme le rapporte SPORT , le PSG vit le départ de Kylian Mbappé comme une catastrophe. En l’espace d’un an, le club de la capitale a perdu la star de 25 ans, Lionel Messi et Neymar. La formation parisienne se retrouve donc sans aucune figure commerciale, et doit désormais presque tout reconstruire de zéro.

Luis Campos prépare du lourd sur le mercato

Reste maintenant à voir si le recrutement de Luis Campos arrivera à compenser ces trois départs majeurs au PSG. Le conseiller football parisien entend renforcer l’effectif de Luis Enrique à tous les postes. Le Portugais souhaite recruter un nouvel attaquant d’élite, un milieu de terrain de classe mondiale et d’autres défenseurs. Affaire à suivre...