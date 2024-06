PSG - Real Madrid : Un manque à gagner de 37M€ pour Mbappé !

Thibault Morlain

Ça a donc été officialisé, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Après 7 ans sous le maillot du PSG, l'attaquant de 25 ans a décidé de quitter le club de la capitale, où il percevait pourtant un salaire XXL. Au Real Madrid, les émoluments de Mbappé seront bien moins élevés et le manque à gagner n'est pas à négliger.

A 25 ans, Kylian Mbappé ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Voilà désormais que son arrivée au Real Madrid a été officialisée. Cela a fait beaucoup parler ces derniers mois et son salaire chez les Merengue était notamment un gros sujet de discussion. Il faut dire qu'en débarquant au Real Madrid, Mbappé va renoncer à de nombreux millions d'euros.

Mbappé règle ses comptes, le PSG en rajoute une couche https://t.co/anOSjObqTW pic.twitter.com/e8edg5K2j0 — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« Mbappé va gagner beaucoup moins »

Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin a fait un point ce mercredi lors d'un chat sur le salaire que percevra Kylian Mbappé au Real Madrid et la différence avec celui qu'il touchait au PSG. Il a alors expliqué : « Oui, Kylian Mbappé va gagner beaucoup moins au Real Madrid qu’au PSG. Environ deux fois moins, passant de 72 M€ brut à 30 ou 35 M€, soit entre 15 et 20 M€ net ».

« L’anomalie vient du salaire que lui a proposé le PSG en 2022 »