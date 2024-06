PSG - Real Madrid : Mbappé va devoir prendre son mal en patience

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a quitté son ami Achraf Hakimi en quittant le PSG pour le Real Madrid. Mais pour combien de temps ? La presse espagnole s’emballe au sujet d’un transfert d’Hakimi à l’avenir et un gros point a été effectué de l’autre côté des Pyrénées. Mbappé va devoir attendre.

Kylian Mbappé a migré vers le Real Madrid. Et il est spécifié par la presse étrangère que son grand ami du PSG qu’est Achraf Hakimi puisse à terme l’y rejoindre. Formé à la Casa Blanca , Hakimi est allé s’aguerrir à l’étranger avant de signer au Paris Saint-Germain en 2021.

«Hakimi au Real Madrid ? Il s'inscrit dans la politique du club»

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2026, le latéral droit marocain a affirmé courant mai être engagé au Paris Saint-Germain la saison prochaine au micro de Prime Video . « Nous, on est encore à Paris et on doit penser au meilleur pour Paris ». Et ensuite ? Le Real Madrid penserait à Achraf Hakimi pour la succession de Dani Carvajal dont le contrat au Real Madrid prendra fin en 2026. Journaliste pour The Athletic , Mario Cortegana s’est lâché sur le dossier Hakimi. « C'est un joueur qui est apprécié, qui est sur le radar, et qui s'intègre parce qu'il est un des meilleurs joueurs du monde à son poste, parce qu'il est polyvalent et parce qu'il est madridista. En outre, et c'est peut-être le plus important, il s'inscrit dans la politique du club qui cherche à recruter des joueurs qui se trouvent dans une situation contractuelle assez favorable. ».

Mbappé, le détonateur ?