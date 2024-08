PSG - Real Madrid : L'histoire va se répéter après Mbappé ?

Alexis Brunet

Après sept saisons à Paris, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid cet été. Un vrai coup dur pour le champion de France qui a perdu là le meilleur buteur de son histoire. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont pensé à Nico Williams, qui évolue du côté de l’Athletic Bilbao. Mais comme le Français, l’international espagnol ne veut rejoindre qu’un seul club, le Real Madrid.

La fin du mercato du PSG pourrait bien être très animée. Le club de la capitale cherche encore à se renforcer, notamment en attaque. Il faut dire que Luis Enrique a perdu sur blessure Gonçalo Ramos dernièrement, mais il n’a également pas encore obtenu l’arrivée d’un remplaçant à Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont certains noms en tête, mais il faudra faire vite, car le marché des transferts ferme le 30 août à 23h.

Le PSG apprécie Nico Williams

Plus tôt dans le mercato, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG avait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Malheureusement, le Napoli n’était pas ouvert à une vente du Géorgien cet été et le club de la capitale a donc dû se focaliser sur d’autres dossiers. Véritable fan du joueur, Luis Enrique a donc poussé sa direction à explorer la piste menant à Nico Williams. Ce dernier a l’avantage de ne pas être hors de prix, car il dispose d’une clause libératoire de 58M€.

Nico Williams veut rejoindre le Real Madrid

Oui, mais voilà : si le PSG veut Nico Williams, la réciproque n’est pas vraie. Selon le directeur d’OK Diario, Eduardo Inda, qui s’est exprimé sur le plateau d’El Chiringuito, l’attaquant de l’Athletic Bilbao rêverait du Real Madrid, comme un certain Kylian Mbappé. « Il est vrai que Nico Williams était sur le point de signer à Barcelone, mais son rêve a été, est et sera de jouer pour le Real Madrid. Il l'a dit à ses coéquipiers. Il ne l'exclut pas, ce sera au marché de l'année prochaine s'il n'y a pas de surprise cet été. Il rêve de porter du blanc et de jouer pour l'équipe de ses rêves, l'équipe pour laquelle il est né, c'est-à-dire le Real Madrid. Un joueur d'élite aussi brutal que lui veut jouer pour une équipe d'élite... et laquelle lui plaît ? Le Real Madrid. »