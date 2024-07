PSG - Real Madrid : Le clan Mbappé a vu de grandes différences

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé en 2017 au PSG en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé aura donc passé 7 saisons avec le club de la capitale. Un chapitre qu’il a décidé de refermer en cet été 2024. Arrivé au terme de son contrat à Paris, Mbappé a pris la décision de rejoindre le Real Madrid, réalisant ainsi son rêve d’enfant. Le Français a d’ailleurs été présenté en grandes pompes au Bernabeu, l’occasion pour sa mère, Fayza Lamari de voir de grandes différences entre le PSG et le Real Madrid.

Le Real Madrid a fait les choses en grand pour accueillir Kylian Mbappé. A l’instar de Cristiano Ronaldo, l’ancien joueur du PSG a lui aussi été présenté devant un stade Bernabeu plein à craquer. Ce sont ainsi près de 80 000 fans qui sont venus acclamer Mbappé pour ses premiers pas en tant que Merengue.

« Le Parc des Princes est extraordinaire, il faut le vivre pour le comprendre »

Il y avait du très beau monde pour la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bien évidemment, les parents du Français étaient également présents et on a notamment pu voir sa mère, Fayza Lamari, lâcher quelques larmes. Cette dernière est d’ailleurs revenue sur la présentation de son fils. Faisant le comparatif entre le PSG et le Real Madrid, elle a notamment confié pour Le Parisien : « C’est le plus grand club du monde. Mardi, j’ai ressenti la différence, par exemple, avec le PSG. Le Parc des Princes est extraordinaire, il faut le vivre pour le comprendre. Quand tu vis ces émotions, quand tu entends des supporters chanter de la première à la dernière minute, c’est incroyable, tu es obligé de l’aimer, c’est une arène ».

« En arrivant au Real Madrid, on sent le poids de l’institution »

Là où le Real Madrid est au-dessus du PSG, c’est au niveau de l’institution. Et cela n’a clairement pas échappé à la mère de Kylian Mbappé, qui a ainsi expliqué : « Mais en arrivant au Real Madrid, on sent le poids de l’institution. C’est un club qui a gagné, dont l’histoire est énorme. L’idée, c’est de s’intégrer dans un projet collectif et d’apporter ce que tu sais faire. Quand je dis qu’il sort de sa zone de confort, c’est qu’il ne pourra pas faire mieux que l’an passé, Madrid a tout gagné. Mais on va lui demander de faire ce qu’il sait faire. Et ce qu’il fait de mieux, c’est jouer au foot ».