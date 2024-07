Mercato - Real Madrid : Le clan Mbappé lâche un dernier tacle au PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé (25 ans) a effectué un septennat au PSG. Pendant son passage à Paris, celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, a pu vivre la ferveur parisienne et l’atmosphère électrique du Parc des princes. Toutefois, le poids de l’histoire du Real Madrid prévaut selon sa mère Fayza Lamari qui évoque au passage le fait de s’intégrer dans le collectif merengue. Un tacle subtil adressé au PSG où Mbappé était presque tout puissant ?

Le PSG a témoigné du départ libre de tout contrat du joueur qui est à ce jour le meilleur buteur du club créé en 1970 (256 buts) : Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore s’est envolé de l’autre côté des Pyrénées afin d’enfin vivre son rêve qui l’anime depuis sa plus tendre enfance : arborer la tunique légendaire merengue du Real Madrid.

«En arrivant au Real Madrid, on sent le poids de l’institution»

Jusqu’en juin 2029, Kylian Mbappé sera l’attaquant du Real Madrid à moins que les deux parties acceptent de mettre un terme à leur collaboration avant. A la Casa Blanca, Kylian Mbappé intégrera une institution historique, bien plus grande que celle du PSG aux yeux de Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé. « Mais le Real gagnera après lui. C’est pour ça que c’est le plus grand club du monde. Mardi, j’ai ressenti la différence, par exemple, avec le PSG. Le Parc des Princes est extraordinaire, il faut le vivre pour le comprendre. Quand tu vis ces émotions, quand tu entends des supporters chanter de la première à la dernière minute, c’est incroyable, tu es obligé de l’aimer, c’est une arène. Mais en arrivant au Real Madrid, on sent le poids de l’institution ».

«L’idée, c’est de s’intégrer dans un projet collectif»

Toujours en interview pour Le Parisien, la représentante et mère de Kylian Mbappé s’est confiée sur la nécessité pour son fils de sortir de sa zone de confort et d’intégrer un réel projet sportif collectif. « C’est un club qui a gagné, dont l’histoire est énorme. L’idée, c’est de s’intégrer dans un projet collectif et d’apporter ce que tu sais faire. Quand je dis qu’il sort de sa zone de confort, c’est qu’il ne pourra pas faire mieux que l’an passé, Madrid a tout gagné. Mais on va lui demander de faire ce qu’il sait faire. Et ce qu’il fait de mieux, c’est jouer au foot ».